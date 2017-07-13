Центр техосмотра автомобилей в Баку будет работать в усиленном режиме

2017-07-13 19:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центр техосмотра Управления государственной дорожной полиции Баку, кроме рабочих дней, будет работать в субботу и воскресенье для ускорения процесса прохождения техосмотра автомобилей, сказал в четверг Trend начальник отдела по связям с общественностью управления полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов напомнил, что срок прохождения техосмотра иномарок завершится 31 июля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)