Лавров: Россия не поддерживает Асада

2017-07-13 20:35 | www.apa.az | 3

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает президента Сирии Башара Асада, а привержена резолюции СБ ООН. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по его словам, судьбу Сирии и сирийского лидера может решать только народ этой страны.

«Мы Асада не поддерживаем, мы привержены резолюциям СБ ООН. В случае с Сирией там записано черным по белому — судьбу Сирии может решить только сирийский народ», — подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 сказал, что будущее Сирии и президента Башара Асада «должен определять сирийский народ».