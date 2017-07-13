США создают базу данных иностранных боевиков

2017-07-13 22:09 | www.apa.az | 5

США создают базу данных иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг спецпредставитель американского президента в международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

"Мы создаем международную базу данных иностранных боевиков, в которой содержится 18 тысяч имен", — сообщил он на заседании группы представителей коалиции в Вашингтоне.

По его словам, данная база создается при поддержке Интерпола.

Как отметил Макгерк, в иракском городе Мосул на стороне ИГ выступают боевики "со всего мира, вплоть до Китая". По его словам, террористы там "говорят на французском, китайском, русском, голландском языках, а также на неиракских диалектах арабского языка".