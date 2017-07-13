Возглавляемая армянином компания в Азербайджане – ВИДЕО

2017-07-13 17:12 | www.oxu.az | 5

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Армении и Казахстане в соcтаве новой компании.

Как сообщает Oxu.Az, по условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов в новую компанию, оценивая ее в 3,725 млрд долларов. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% – Uber, а 4,1% – сотрудникам. Возглавит компанию гендиректор компании «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Новая компания будет использовать технологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber, как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок. Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок – и «Яндекс.Такси», и Uber – по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом.

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное – пользователям, водителям и городам. Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса», - сказал Пьер-Димитрий Гор-Коти (Pierre-Dimitri Gore-Coty), глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Сделка одобрена советами директоров Uber и «Яндекса». Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

У.Ш