Под Пирамидой Луны в Мексике найден секретный туннель

2017-07-13 17:24 | www.oxu.az | 7

Исследование древнего заброшенного города Теотиуакан в Мексике позволило совершить открытие: под Пирамидой Луны археологи обнаружили туннель.

Теотиуакан расположен в 40 км к северо-востоку от Мехико. Это один из наиболее значимых памятников доколумбовой Америки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru, точный возраст города не известен; предположительно, он был заложен в 100 году до н.э., а большинство его монументов строилось до 250 года н.э. В эпоху своего наивысшего расцвета (250—600 гг. н. э.) Теотиуакан оказывал значительное культурное влияние на многие области Месоамерики. Со своими 15 пирамидами и огромной торговой площадью Теотиуакан был крупнее любого населенного пункта Европы.

К середине VII века город был заброшен. Пришедшие сюда позже ацтеки застали лишь величественные руины. Они и дали им название: в частности, крупнейшая городская постройка получила имя Пирамида Солнца, а вторая по величине — Пирамида Луны. Это строение находится у северного конца Дороги Мертвых (Calzada de los Muertos), завершая двустороннюю симметрию храмового комплекса.

Археологические исследования Пирамиды Луны ведутся с 1998 года. Это позволило выделить шесть основных этапов ее строительства: в период между 200 и 250 годами н.э. древние мастера «наращивали» сооружение. Кроме того, под пирамидой были обнаружены захоронения, содержащие останки людей и животных, а также множество ритуальных предметов.

Новое открытие совершили ученые из Национального института антропологии и истории Мексики. Изучая центральную площадь Теотиуакана с помощью метода электротомографии, они обнаружили туннель, проложенный на глубине 10 метров и ведущий к Пирамиде Луны.

За последние годы археологи, работающие в Мексике, нашли несколько подобных туннелей — в том числе в Теотиуакане, где он располагается под храмом Пернатого Змея (Temple of the Feathered Serpent). Подземное сооружение под Пирамидой Луны строилось по тем же технологиям, но с ним не связано.

Основываясь на гипотезе о том, что Пирамиду Луны использовали для принесения жертв, специалисты полагают, что туннель символизирует загробный мир. На следующем этапе исследований археологи попытаются проникнуть внутрь, чтобы найти там артефакты, которые могут больше рассказать об истории Теотиуакана и его монументов.

С.С.

