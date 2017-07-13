Азербайджан планирует в 2022 г. произвести 500 тыс. тонн хлопка

2017-07-13 19:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Производство хлопка в Азербайджане в 2022 году ожидается на уровне 500 тысяч тонн. Это следует из Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы, утвержденной в четверг распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В госпрограмме отмечается, что до 2016 года производство хлопка в Азербайджане было на незначительном уровне. Но уже в 2016 году проведенные меры позволили увеличить посевную площадь хлопка до 51,4 тысячи гектаров, а его производство - до 89,4 тысячи тонн. В 2017 году посевная площадь достигла 136 тысяч гектаров, а производство планируется на уровне 260-270 тысяч тонн.

Основными целями госпрограммы являются удовлетворение спроса на продукцию хлопководства, улучшение обеспечения сырьем предприятий по переработке хлопка, а также увеличение экспорта

В рамках госпрограммы планируется проведение различных институциональных мер, усовершенствование нормативно-правовой базы, усиление кадрового потенциала, применение инновационных технологий, привлечение зарубежных инвестиций и ряд других мер по развитию данной сферы.

Источниками финансирования госпрограммы определены государственный бюджет, внебюджетные фонды, средства Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП), Азербайджанской инвестиционной компании и Государственной службы по управлению сельхозпроектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, внутренние и зарубежные инвестиции и другие источники.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)