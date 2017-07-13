США выделяют около $120 млн на гуманитарную помощь Ираку

2017-07-13 19:34 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты объявили в четверг о выделении свыше 119 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Ираку, передает РИА Новости.

"Сегодня мы объявляем о выделении более 119 миллионов долларов (Ираку) в рамках гуманитарной помощи", - сказал спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Выступая на заседании группы представителей коалиции в Вашингтоне, Макгерк напомнил, что на прошлой неделе США "выделили 150 миллионов долларов на программы по стабилизации Ирака".

"Мы рассчитываем на схожие вклады со стороны партнеров по коалиции", - сказал он.