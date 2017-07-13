Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию хлопководства
2017-07-13 17:30 | www.oxu.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Кабинету министров совместно с министерством финансов и министерством экономики поручено с целью обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, ежегодно при составлении госбюджета и Государственной инвестиционной программы обеспечить планирование в них необходимых средств, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерству сельского хозяйства совместно с министерством экономики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения предусмотренных в ней мер.
У.Ш.