Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию хлопководства

2017-07-13 17:30 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Кабинету министров совместно с министерством финансов и министерством экономики поручено с целью обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, ежегодно при составлении госбюджета и Государственной инвестиционной программы обеспечить планирование в них необходимых средств, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству сельского хозяйства совместно с министерством экономики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения предусмотренных в ней мер.

У.Ш.