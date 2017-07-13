Минобороны Азербайджана: Мы успешно применяем оружие, доставленное из России

2017-07-13 17:37 | www.oxu.az | 5

«Контракт на поставку из России танков, ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и установок «Мста-С» выполнен на 90%. Баку оплатил вооружения и успешно их применяет».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью РИА Новости.

«Контракт уже выполнен практически на 90%. Мы его оплатили. Остались мелочи. Все уже давно в Азербайджане и успешно применяется… Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем», - заявил З.Гасанов.

Наряду с этим глава ведомства подчеркнул, что азербайджанская сторона изучает опыт России в боевых действиях в Сирии.

«Неоднократно мы обменивались мнением с министром обороны России Сергеем Шойгу. И наши соответствующие главки общались. Материал, спасибо российской стороне, они нам представили. Мы примеряем это к своему региону», - отметил министр обороны.

Н.О.