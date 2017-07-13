Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 17 человек

2017-07-13 19:39 | www.trend.az | 8

Число погибших от наводнений в разных частях Пакистана увеличилось до 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 12 погибших и четырех пострадавших.

По информации агентства, в результате нескольких инцидентов, связанных с наводнением, со среды погибли 17 человек. В частности, в столице Исламабаде погибли четыре человека. Отмечается, что с 26 июня по настоящий момент погиб 71 человек, 66 получили ранения. Кроме того, от наводнений были разрушены 63 дома.

Как сообщили местные метеорологи, непогода сохранится в этом районе страны еще несколько дней. При этом к концу недели над территорией Пакистана может пройти новый циклон.

В прошлом году во время сезонных дождей наводнения и ливни унесли жизни 81 человека, около 300 тысяч пострадали.