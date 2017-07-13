В западной части Мосула вновь вспыхнули бои

2017-07-13 19:44 | www.trend.az | 4

В нескольких районах западной части Мосула, об освобождении которого объявили еще в понедельник, с новой силой вспыхнули бои, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Сегодня боестолкновения обострились в районах Аш-Шахван и Аль-Майдан, несколько военных получили ранения", - передает РИА Новости со ссылкой на военный источник. По его словам, силовикам до сих пор не удалось продвинуться в этих районах, несмотря на то что бои идут уже третьи сутки. Он также сообщил, что для усиления группировки силовиков из окрестностей Мосула выдвинулись ополченцы.

С воздуха военным помогают вертолеты, которые постоянно совершают боевые и разведывательные вылеты.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 10 июля официально объявил о победе над "Исламским государством" в Мосул. Этот город, второй по величине в Ираке, боевики удерживали более трех лет. Операция по освобождению Мосула продолжалась с октября. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ, заявил, что зачистка города от боевиков займет еще несколько недель.