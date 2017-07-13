В Турции арестован организатор теракта у стамбульского стадиона

2017-07-13 17:44 | www.oxu.az | 3

Турецкие силы безопасности задержали в ходе операции в четырех провинциях 44 члена Рабочей партии Курдистана (РПК), среди которых организатор теракта у стамбульского стадиона «Водафон Арена» в декабре 2016 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил губернатор Стамбула Васип Шахин в эфире телеканала CNN Turk.

«В ходе операции в четырех провинциях страны задержаны 44 члена сепаратистской террористической организации РПК. Установлено, что один из них является организатором взрыва у стадиона «Бешикташ» («Водафон Арена» - ред.), он покинул заминированную машину, которая через минуту взорвалась», - заявил В.Шахин.

Напомним, что заминированный автомобиль взорвался рядом со стадионом «Водафон Арена» в декабре 2016 года через полтора часа после окончания футбольного матча между местным «Бешикташем» и «Бурсаспором» из Бурсы. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча.

Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских.

Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

С.С.

