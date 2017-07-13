Закир Гасанов: У Азербайджана есть оружие, способное сбивать ракеты «Искандеров»

2017-07-13 17:50 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в своем интервью РИА Новости заявил, что Вооруженные силы страны обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов «Искандер», передает Oxu.Az.

«Искандеры» были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

«Я как министр обороны заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!?», - сказал министр.

По его словам, в мире существует несколько видов тактики применения войск.

«Да, «Искандер» — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Первый: какой это «Искандер», ведь их много видов. Второй: в каком состоянии этот «Искандер»? Третий: кто управляет этим «Искандером»? Четвертый: смогут ли они его применить?

Мы как военные люди всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС», - подчеркнул глава Минобороны Азербайджана.

Н.О.