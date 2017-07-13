Биологи впервые заморозили эмбрион и вернули его к жизни

2017-07-13 19:53 | www.trend.az | 5

Американские биологи впервые смогли заморозить и разморозить эмбрион рыбы-зебры при помощи лазера и наночастиц, что открывает дорогу для сохранения вымирающих видов и создания новых способов борьбы с бесплодием, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Nano, передает РИА Новости.

"Несмотря на огромные успехи в заморозке стволовых и половых клеток, ученые уже более 60 лет безуспешно бьются над проблемой заморозки эмбрионов рыб и других позвоночных существ. Этому мешали и большие размеры эмбрионов, и то, что их клетки нужно заполнять специальными молекулами-"антифризами", многие из которых являются токсичными", - пишут Джон Бишоф (John Bischof) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и его коллеги.

Бишоф и его коллеги несколько лет работают над созданием технологий заморозки и разморозки органов и образцов живых тканей и клеток, позволяющих выращивать и запасать органы для экстренной пересадки или решения каких-то других медицинских или биологических задач.

В марте этого года его команда решила эту задачу. Оказалось, что замороженные органы можно возвращать к жизни и освобождать от оков льда при помощи особых наночастиц, нагревающихся до сверхвысоких температур при облучении лазером. Эти наночастицы поглощают свет или микроволновое излучение и преобразуют их в тепло, равномерно распределяя его по замороженному биообразцу и предотвращая появление трещин и расколов в нем.

Проверив технологию на небольших образцах ткани, биологи решили пойти дальше и попытались использовать эти наночастицы, представляющие собой микроскопические "столбики" из золота высотой примерно в 110 нанометров, для "воскрешения" эмбрионов рыб-зебр (Danio rerio), замороженных путем прямого погружения в чан с жидким азотом.

Как показали эти эксперименты, часть эмбрионов выжила и смогла развиться в нормальных мальков рыбы-зебры, способных самостоятельно передвигаться. Это подтвердило, что эмбрионы позвоночных существ действительно можно замораживать и возвращать к жизни.

Как предполагают Бишоф и его коллеги, эту методику уже сейчас можно использовать для создания своеобразных банков биологического разнообразия, в которых будут храниться уже оплодотворенные эмбрионы редких и вымирающих видов рыб, а также птиц, рептилий и земноводных. Впоследствии человечество сможет их использовать для ликвидации последствий шестого массового вымирания животных, начавшегося в современную историческую эпоху.