Таджикистан не допустит продажи на своей территории произведенных на оккупированных землях Азербайджана товаров (ФОТО)

2017-07-13 19:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правительства Азербайджана и Таджикистана достигли договоренности о запрете на импорт, продажу и реализацию на территории Таджикистана товаров, произведенных на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, на этих территориях не будет допущено участие таджикских компаний в какой бы то ни было экономической деятельности.

Такая договоренность была достигнута в ходе проведенного в четверг в Баку IV заседания азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическом у сотрудничеству.

В ходе заседания министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, являющийся сопредседателем комиссии, отметил успешное развитие политических, экономических и культурных отношений между двумя странами, напомнив, что за прошедший период Азербайджан и Таджикистан подписали 45 документов по сотрудничеству в различных сферах.

Министр рассказал о расширении торговых связей между странами за последние два года, сказал, что по итогам 2016 года товарооборот вырос на 91 процент.

В рамках расширения сотрудничества между странами обсуждались возможности экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции из Азербайджана в Таджикистан, расширения инвестиционной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес, создания совместных предприятий, расширения транспортных связей, участия компаний в проектах, реализуемых на территории Азербайджана и Таджикистана, обмена опытом в аграрной сфере, проведения бизнес-форумов, выставок, конференций и других мероприятий, а также восстановления прямого авиасообщения между Баку и Душанбе.

Рассказав о транспортных проектах, реализуемых Азербайджаном в регионе, и о работе Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, Мустафаев отметил, что Таджикистан может воспользоваться данными возможностями.

Министр также отметил, что Таджикистан уже пользуется услугами первого азербайджанского телекоммуникационного спутника и может также использовать его для создания топографических и кадастровых карт и проведения экологических мониторингов.

По итогам межправкомиссии был подписан протокол.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)