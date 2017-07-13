Греф назвал биткоин страхом банковской системы

2017-07-13 18:00 | www.oxu.az | 3

«Биткоин — это один из страхов банковской системы».

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 13 июля, в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает Rambler News Service.

«Еще один страх — это, конечно, технологические взрывы, это биткоин. (...) Сама технология, если ей не воспользоваться вовремя, она значительно более опасна, чем огромная армия финтехов (компании, внедряющие передовые технологии в финансовую сферу — прим. «Ленты.ру»)», - приводит агентство его слова.

29 июня Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться из-за незрелости технологии. «Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», - сказал он.

В сентябре 2015 года президент Сбербанка рассказал о своей попытке поиграть на биткоине. Он не извлек выгоды из вложения и посетовал на то, что биткоин — единственная валюта, которая девальвировалась сильнее, чем рубль.

Э.А.

