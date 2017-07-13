Первое здание Ясамальского жилого комплекса в Баку будет сдано в эксплуатацию летом 2018 г.

2017-07-13 20:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В целях улучшения жилищно-бытовых условий граждан Азербайджана в первом полугодии текущего года интенсивно продолжалось строительство Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

Об этом в четверг было сказано на отчетном заседании госагентства, посвященном итогам деятельности за шесть месяцев 2017 года.

Было отмечено, что в настоящее время ведется строительство восьмого этажа первого девятиэтажного жилого здания комплекса, фундамент которого был заложен 24 декабря прошлого года. А строительство здания трехэтажной общеобразовательной школы уже близится к завершению.

Оба здания планируется полностью сдать в эксплуатацию летом 2018 года. Параллельно с этим в настоящее время ведутся работы по строительству 25 из 29 запланированных жилых зданий комплекса, а также по созданию инженерно-коммуникационной сети, которая охватит обеспечение газом, водой, электроэнергией и канализационную систему.

На заседании также было сказано, что на данный момент завершены работы по подготовке градостроительного обоснования (генерального плана) Говсанского жилого комплекса, являющегося вторым проектом госагентства и расположенного на земельном участке площадью 20 га, выделенном ООО MİDA при госагентстве постановлением Кабинета министров от 22 февраля 2017 года.

Было отмечено, что тендерная процедура по подготовке проектно-сметной документации также близится к завершению.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)