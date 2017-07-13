Режиссер «Бэтмена» отверг сценарий Бена Аффлека

2017-07-13 18:20 | www.oxu.az | 3

Американский режиссер Мэтт Ривз, который возглавит работу над следующим фильмом о Бэтмене, откажется от сценария, предложенного актером Беном Аффлеком.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Это будет новая история. Мы просто начнем с начала. Я очень рад. Думаю, будет круто», - сказал кинематографист.

Планируется, что лента выйдет в 2018 году.

Студия Warner Bros. назначила Ривза режиссером нового «Бэтмена» в феврале. Такое решение было принято после того, как картину отказался снимать Аффлек.

В 2016 году в прокат вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в котором Аффлек впервые сыграл Брюса Уэйна (Бэтмена). Критики разгромили фильм, но актер объявил, что намерен снять собственную ленту о супергерое и что у него уже есть готовый сценарий.

Э.А.

