Астрономы нашли новые следы существования «планеты икс»

2017-07-13 18:30 | www.oxu.az | 3

Планетологи из Испании обнаружили необычные аномалии в движении комет и астероидов за орбитами Плутона и Нептуна, указавшие в очередной раз на существование гигантской «планеты икс».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS Letters.

«Если эти объекты ведут себя так же, как кометы у Юпитера, то тогда мы обнаружили свидетельства их активного взаимодействия с крупной планетой, расположенной на расстоянии в 300-400 астрономических единиц от Солнца. Мы полагаем, что увиденное нами нельзя просто списать на ошибки наблюдений», - рассказывает Карлос де ла Фуэнте Маркос (Carlos de la Fuente Marcos) из Мадридского университета (Испания).

В начале января прошлого года два известных планетолога Майк Браун и его коллега по Калифорнийскому технологическому институту Константин Батыгин объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной «планеты икс» – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Из-за огромного расстояния до этой планеты – один оборот вокруг Солнца «планета икс», по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – пока неизвестно, где она находится, и нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Несмотря на длительные поиски «планеты икс», которыми сейчас занимаются сразу десять крупных групп астрономов, пока ее следов найти и не удалось. Это заставило многих ученых считать, что девятой планеты Солнечной системы не существует, а ее следы возникли в данных Батыгина и Брауна из-за случайных совпадений в орбитах того небольшого числа карликовых планет за орбитой Плутона, которые нам сейчас известны.

Де ла Фуэнте Маркос и его коллеги, построив сверхточную модель окраин Солнечной системы и проанализировав то, как движутся кометы и крупные астероиды в поясе Койпера, пришли к выводу, что на самом деле «планета икс» все же существует.

Как объясняет испанский астроном, его интересовало одно малозаметное свойство этих комет – то, в каких точках они пересекают плоскость Солнечной системы, если их орбита сильно наклонена по отношению к орбитам большинства планет. Расположение этих точек, по словам де ла Фуэнте Маркоса, будет сильно отличаться в зависимости от того, существует «планета икс» или нет.

Если планета Батыгина и Брауна является фикцией, то эти точки должны быть разбросаны по пространству совершенно случайным образом, а в противном случае они будут сконцентрированы в двух определенных регионах Солнечной системы, куда их будет «сгонять» притяжение «планеты икс».

Проанализировав движение 28 подобных комет и 24 астероидов-кентавров, де ла Фуэнте Маркос и его коллеги обнаружили, что их орбиты пересекали плоскость Солнечной системы в двух точках, удаленных от Солнца примерно в 300 и 400 раз больше, чем Земля. Как полагают ученые, это еще одно свидетельство в пользу существования «планеты икс».

Э.А.

