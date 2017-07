ФК "Габала" на своем поле сыграл вничью с польской "Ягеллонией" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В первом матче в рамках игр второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА азербайджанский футбольный клуб "Габала" на своем поле сыграл вничью с польской "Ягеллонией".

Счет в матче, прошедшем на Габалинском городском стадионе, на 15-й минуте открыл полузащитник польского клуба Тарас Романчук.

На 47-й минуте матча нападающий хозяев Стивен Жозеф-Монроз сравнял счет, и матч завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 20 июля в польском городе Белосток.

Отметим, что "Габала" трижды выступала в Лиге Европы и дважды клуб попадал в групповой этап.

(Автор: Талех Агавердиев)