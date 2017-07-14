İş adamına FETÖ gözaltısı

2017-07-14 00:46 | www.trend.az | 1

Gaziantep’te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları öne sürülen fabrika sahibi Asım K. ve oğlu Murat K. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte finansal destek sağladıkları ileri sürülen fabrikanın sahibi Asım K. ve oğlu Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan aramalarda ise bazı dijital materyallere el konuldu.