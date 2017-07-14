Путину и Трампу нужно чаще встречаться для разговоров - экс-посол США в России

2017-07-14 01:29 | www.trend.az | 9

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу нужно чаще встречаться и вести честные открытые переговоры, только так можно улучшить отношения двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на экс-посла США в России Джон Байерли.

"В настоящее время отношения США и России находятся в очень плохом состоянии. И президенты наших двух стран несут ответственность, им необходимо попытаться исправить эту ситуацию. Не все зависит от них, но от них многое зависит", - ответил экс-посол на вопрос, какие перспективы он видит для американо-российских отношений после первой встречи двух президентов в рамках "большой двадцатки".

Байерли считает, что "для улучшения отношений между США и Россией потребуется честно говорить о причинах, по которым отношения находятся в таком плохом состоянии".