Порошенко на следующей неделе посетит Грузию

2017-07-14 01:33 | www.apa.az | 5

Президент Украины Петр Порошенко намерен 17–19 июля посетить Грузию, в ходе поездки будет подписан ряд двусторонних договоров. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом в интервью украинскому «5 каналу» заявил замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев.

По его словам, «в последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол».

«Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией. Конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества», — заявил он.