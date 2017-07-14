Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова

2017-07-14 02:16 | www.oxu.az | 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор суда по делу об убийстве Немцова, а доказательства вины подсудимых – «сомнительными», сообщает пресс-служба правительства региона, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины», — говорится со ссылкой на Кадырова в сообщении, опубликованном на сайте правительства Чечни.

Недоумение Кадырова, по данным пресс-службы, вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Рамзан Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчеркивает глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека», — говорится в документе.

Напомним, что Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Заур Дадаев получил 20 лет колонии, также суд лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзату Бахаеву суд назначил 11 лет лишения свободы.

С.Б.

