В Нафталане перевернулся "БМВ", четверо пострадавших

2017-07-14 02:24 | www.apa.az | 4

В Нафталане, на участке дороги Геранбой-Тапгарагоюнлу перевернулся автомобиль, ранены 4 человека. Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки «БМВ», потерял управление и перевернулся. В результате пострадали 4 жителя Тапгарагоюнлу – Мехрабов Исмаил Алтай оглу 1989 г.р., Амиров Сархан Мушвиг оглу 1990 г.р., Исмаилов Надир Мамедгулу оглу 1989 г.р. и Амиров Сахават Мушвиг оглу 1990 г.р. Пострадавшие помещены в центральную больницу Геранбойского района.

Состояние И.Мехрабова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.