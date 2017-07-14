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В ЮАР убили трех львов, сбежавших из заповедника

2017-07-14 02:24 | www.trend.az | 6

Трех львов, сбежавших из национального парка и нападавших на домашний скот, убили в ЮАР, передает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал News24.

В Национальном парке Крюгера сообщили о побеге львов на прошлой неделе. В среду львы напали на стадо местного фермера, который застрелил одного из зверей и ранил другого.

В ходе погони с использованием вертолета егеря убили раненое животное и третьего льва. Сотрудники парка объяснили, что если бы хищников, имеющих опыт нападения на домашний скот, вернули в заповедник, то они попытались бы сбежать снова.

Парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР на площади, примерно равной государству Бельгия. Здесь проживает около 1,5 тысячи львов. Побеги животных, как правило, происходят во время засухи через русла пересохших рек.

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