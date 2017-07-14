Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

2017-07-14 02:54 | www.oxu.az | 4

Экс-президент США Джимми Картер доставлен в канадскую больницу из-за обезвоживания, сообщается на сайте Центра Картера, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.

«Бывший президент США Джимми Картер сегодня получил обезвоживание во время работ на площадке строительства «Места обитания для человечества» в Виннипеге, Манитоба, Канада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности его госпитализировали в больницу святого Бонифация для лечения от обезвоживания. С ним находится его супруга.

C.Б.

