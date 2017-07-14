Несмотря на многократное увеличение внутреннего валового продукта, отходы намного сократились - министр экологии

2017-07-14 03:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на многократное увеличение внутреннего валового продукта, отходы намного сократились. Об этом в среду скахал министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров на заседание Кабинета министров, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Министр отметил, что за последние 15 лет на территориях лесного фонда площадью 144, 5 гектара высажены 101,5 миллиона деревьев.

"Согласно Вашему поручению, работа по озеленению получила широкий размах, в течение последних 6 лет на засушливых участках реализованы новые крупные проекты по озеленению, на территории площадью свыше 4150 гектаров высажены более 5,2 миллиона деревьев, установлены капельные оросительные системы протяженностью 11 километров.

На служебных территориях площадью 2 тысячи гектаров Открытого акционерного общества «Озеленительное и ландшафтное устройство Азербайджана», созданного при министерстве, заложены оливковые сады, число выращиваемых здесь оливковых деревьев превышает 1,3 миллиона. В 2016 году с этих садов впервые было собрано свыше 100 тонн урожая. При ежегодном повышении урожайности ожидается, что в 2017 году урожай составит 1000 тонн, а до 2025 года – достигнет 15 тысяч тонн.

Кроме того, в течение 2017-2021 годов планируется дополнительно на территории площадью 5396 гектаров создать оливковые плантации, провести озеленение. Урожай, который будет получен с существующих садов и садов, запланированных в последующие 5 лет, в будущем не только обеспечит удовлетворение внутренних потребностей в оливковом масле и другой продукции из оливок, но и способствует созданию экспортного потенциала в размере примерно 50 миллионов долларов США в год", - сказал министр.

Гусейнгулу Багиров сказал, что для удовлетворения потребности в саженцах оливковых деревьев за счет внутренних возможностей, а не доставки из-за рубежа, планируется выращивать на участках для выращивания саженцев Открытого акционерного общества «Озеленительное и ландшафтное устройство Азербайджана» корневым и семенным путем 2 миллионов 250 тысяч саженцев оливковых деревьев за счет элитных видов, приобретенных ранее в Италии и Турции.

"800 тысяч из них уже обеспечены в 2016 году, а с весны 2017 года дополнительно 450 тысяч саженцев помещены в теплицы для получения корней. Осенью нынешнего года мы уже направим на посев 300 тысяч единиц, отвечающих стандартам оливкового материала.

Благодаря Вашему особому вниманию к экологической сфере, меры, принимаемые в Азербайджане в этой области, вызывают интерес международной общественности. По заказу ООН знаменитые Йельский и Колумбийский университеты создали специальный научный центр, который в 2016 году подготовил Индекс эффективности экологической деятельности. По Индексу, охватывающему 180 стран, Азербайджан занимает 31-е место. Азербайджан – второй в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, и первый среди стран СНГ.

Азербайджан вошел в ряд первых пяти стран в мире по оцениванию лесов. Столь высокий показатель был достигнут в результате увеличения территорий с лесным покрытием за счет новых лесопосадок, газификации регионов, усиления мер по охране лесов.

На основании этого оценивания Азербайджан занимает второе место с точки зрения сокращения факторов, влияющих на климат, и воздействия использования электроэнергии на окружающую среду, и первое место в этом разделе по достижениям в уменьшении выбросов в атмосферу парниковых газов. Несмотря на многократное увеличение внутреннего валового продукта в период, последующий после 2000 года, отходы сократились с 73 миллионов тонн в 1990 году до 51 миллиона тонн. Это было достигнуто благодаря большому значению, придаваемому принципам устойчивого прогресса, развития экологически чистой промышленности и восстанавливаемого энергетического сектора, повышения энергетической эффективности, а самое главное, Азербайджан достиг всего этого за счет собственных ресурсов

Уважаемый господин Президент, после определения Вами на совещании, проведенном в январе 2016 года, новых приоритетов в связи с началом постнефтяного периода, были предприняты соответствующие шаги за счет внутренних возможностей министерства. В целях эффективного использования потенциальных возможностей земельных ресурсов, согласно Вашему поручению для передачи в распоряжение организаций, занимающихся созданием агропарков, открытых участков площадью 41 тысяч 384 гектара, принадлежащих лесному фонду, было сделано обращение в Кабинет Министров, уже проводится соответствующая работа. Для замены покрытых лесом земель открытыми участками определены находящиеся в государственной собственности участки в пределах муниципалитетов, используемые хозяйствами. Передача этих территорий с лесным покрытием площадью 75 тысяч гектаров в лесной фонд обеспечила бы их защиту в будущем на более высоком уровне, что имеет очень важное значение.

Кроме того, на сравнительно небольших полянах, находящихся в лесном фонде, началась посадка деревьев не лесного вида, а закладка агролесных массивов, состоящих из фруктовых деревьев, имеющих большое значение и для распространения лесов. После высадки 1,1 миллиона единиц саженцев шелковицы, орешника, фундука, граната, миндаля, каштана, оливок с 2017 года на этих землях площадью свыше 2200 гектаров заложены фруктовые сады", - отметил министр экологии.

Он добавил, чот в связи с созданием агропарков в последующие пять лет планируется выращивание 87,6 миллиона единиц саженцев деревьев 23 наименований без привлечения дополнительных средств государственного бюджета, в том числе 8,2 миллиона саженцев шелковицы, 6,6 миллиона – орешника, 10,5 миллиона – фундука, 2,9 миллиона каштана, 3,7 миллиона – унаби, 2,5 миллиона – оливок и др., из них 3 миллиона 633 тысяч уже выращены.

"Кроме того, за 6 месяцев 2017 года собраны 17,3 тонн семян различных фруктовых деревьев, на участке площадью 14,3 гектара посеяны семена для культивации рассады, высажены 2 миллиона 262 тысячи саженцев, посредством закрытой корневой системы выращены 654 тысяч 445 единиц саженцев фруктовых деревьев. Учитывая, что шелководство определено как один из приоритетов, в 2016 году 192 тысячи единиц стандартных саженцев тутовника были безвозмездно распределены по различным районам для закладки тутовых садов, работа в этом направлении продолжается.

С учетом того, что часть заложенных агролесных массивов приходится на такие засушливые территории, как Абшерон, Сальян и Гарадаг, здесь решены вопросы, связанные с орошением. Так, мощность построенного согласно Вашему поручению завода по опреснению воды Каспия, используемой при орошении зеленых насаждений на прилегающих территориях, увеличена в два раза без проведения дополнительных строительно-наладочных работ и доведена до 2 тысяч кубометров в сутки. В то же время, производительность установок, сооруженных для приведения опресненной воды Ширванского коллектора в состояние, пригодное для орошения, увеличена в два раза и доведена до 5 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время проводятся подготовительные работы для закладки на 1186 гектарах этих территорий агролесов, соответственно подготавливается проект использования засоленной воды, приведенной в состояние пригодное для орошения.

Уважаемый господин Президент, одним из основных направлений нашей деятельности является сохранение биологического разнообразия. Согласно Вашему Распоряжению проводится работа по созданию в Загатала-Балакенском регионе первого в истории страны биосферного заповедника. В то же время, принимаются необходимые меры по расширению территории Гызылагачского государственного природного заповедника для создания Национального парка, охватывающего морскую акваторию. После завершения работ по созданию новых охраняемых территорий площадь особо охраняемых природных участков составит примерно 13 процентов территории страны, а это означает уровень самых передовых стран Европы", - сказал Гусейнгулу Багиров.

По его словам, можно сказать, что в сфере гидрометеорологии завершилась работа по модернизации и применению новых технологий в системе прогнозирования и предварительного оповещения.

"Только за последний год дополнительно установлены 30 единиц самых современных автоматических метеостанций, их количество доведено до 68. Одна из таких станций сооружена в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы. Кроме того, установлены системы управления климатической информацией и современная телекоммуникационная система. Тем самым уровень автоматизации гидрометеорологии доведен до 100 процентов. В результате модернизации в сфере гидрометеорологии уровень оправдания метеорологических прогнозов достиг 97 процентов. В течение нескольких лет фактически с нуля была создана Система национального мониторинга, осуществлены оценивание и прогнозирование процессов, происходящих в окружающей среде.

На трансграничных реках, подвергающихся сильному загрязнению в различных регионах, в том числе в соседних государствах, функционируют аналитико-исследовательские лаборатории. Наряду с установленной в Хызы современной станцией мониторинга фона атмосферного воздуха, определяющей трансграничное загрязнители, попадающие в страну с высокими слоями атмосферы, в Баку установлен комплекс автоматических станций нового поколения для бесперебойного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Для измерения радиации, шума, вибрации, пыли и газа установлены многочисленные автоматические лаборатории, обеспечено почасовое доведение до общественности информации о состоянии атмосферного воздуха.

В рамках мер по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой, согласно Вашему Распоряжению в 2017 году завершены проектные работы по установке сооружений модульного типа дополнительно в 100 населенных пунктах 15 районов с общим населением свыше 77 тысяч человек. В настоящее время проводятся строительные работы на 47 объектах. После завершения работ число жителей, обеспеченных качественной питьевой водой в 484 населенных пунктах, превысит 700 тысяч", - сказал министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров.