В Вашингтоне рассматривают возможность возврата российской дипсобственности

2017-07-14 05:20 | www.trend.az | 4

В Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству", передает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника президента США Себастьяна Горки.



"Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству",- объяснил Горка позицию Белого дома в интервью телеканалу CNN.

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", - добавил представитель администрации.

В качестве примера таких вопросов, где может быть успешное сотрудничество, Горка привел пример ситуацию в Сирии.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", -сказал Горка.