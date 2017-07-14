В Турции пропала семья из Саратова

2017-07-14 05:30 | www.apa.az | 4

Посольство России в Анкаре обратилось к властям Турции за информацией о семье россиян, которые пропали на территории страны. Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-атташе посольства Александра Лешукова.

По его словам, о пропаже жителей Саратовской области сообщили родственники. Отмечается, что в числе пропавших Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее дочери.

«Посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию», — сказал Лешуков.