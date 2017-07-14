На трассе Баку-Газах сгорели 2 магазина

2017-07-14 05:44 | www.apa.az | 4

В магазинах, расположенных на автомагистрали Баку-Газах, произошел пожар. Как сообщает западное бюро АПА, происшествие зарегистрировано минувшим вечером в поселке Горан. Пожар, вспыхнувший в одном из магазинов, уничтожил склад и воспламеняющиеся конструкции. Огонь также перекинулся в прилегающий магазин. На место происшествия были привлечены техника и живая сила пожарных частей 3 районов.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.