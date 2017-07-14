Неуточненность границ по ряду административно-территориальных округов также создала проблемы в земельном управлении - председатель Госкомитета по вопросам имущества

2017-07-14 05:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Неуточненность границ по ряду административно-территориальных округов также создала проблемы в земельном управлении. Об этом в среду скахал председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов на заседание Кабинета министров, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Председатель госкомитета отметил, что в результате успешных социально-экономических реформ, проводимых в стране, достигнуты важные продвижения во всех сферах, в том числе в урегулировании земельных отношений, создании электронного кадастрового учета земель, эффективного использования земель, осуществлении государственного контроля за их охраной, проведении государственного реестра и кадастра недвижимого имущества, управлении государственным имуществом, приватизации земель.

"Согласно Вашему поручению в этой сфере применены новые технологии и методы управления, опирающиеся на мировой опыт, усовершенствована законодательная база.

Уважаемый господин Президент, впервые в стране создана электронная база кадастровой информации о землях городов Баку, Сумгайыта, Гянджи и недвижимом имуществе на этих землях, составлены цифровые кадастровые карты этих городов. Успешно выполняется работа по созданию электронной информационной системы кадастрового учета земель по стране. За минувший период завершена работа по электронному кадастровому учету в 12 районах республики. В рамках проекта на территории площадью свыше 870 тысяч гектаров проведено широкомасштабное полевое исследование почвы, на территории до 700 тысяч гектаров – полевое геоботаническое исследование.

В отчетном году на участке площадью свыше 1 миллиона гектаров в 14 районах, привлеченных к проекту электронного кадастрового учета, будут выполнены около 700 тысяч учетных работ по парселю. В то же время, в течение этого года на территории площадью 800 тысяч гектаров будет обеспечено выполнение широкомасштабного полевого исследования почвы, на территории площадью 550 тысяч гектаров – полевое геоботаническое исследование. Основываясь на результаты исследований, подготовлены карты почвы, засоленности и эрозии этих территорий, выполнена работа по бонитировке и экономическому оцениванию земель", - отметил Керем Гасанов.

По его словам, после завершения кадастрового учета земель на основе надежных кадастровых сведений подготовлены современные цифровые карты городов, поселков, сельских муниципалитетов.

"Уже завершена работа по муниципалитетам, расположенным внутри административных границ городов Гянджа, Сумгайыт, Шеки, Хызинского и Сальянского районов. Анализ материалов земельного учета показывает, что существуют случаи незавершенности паевого раздела в ряде хозяйств, несоответствие между показателями пространства в документах на паевые земли и фактическом использовании земель гражданами. С использованием результатов кадастрового учета проводится работа по землеустройству в хозяйствах, где земельная реформа не завершена. В рамках этой работы позитивно решены годами накопившиеся проблемы, связанные с землей, более 1000 семей, проживающих в Хачмазском, Сиязанском, Имишлинском, Бейлаганском районах.

Неуточненность до настоящего времени границ по ряду административно-территориальных округов также создала проблемы в земельном управлении. В настоящее время совместно с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти принимаются меры по решению этих проблем.

В то же время, за исключением административно-территориальных округов, находящихся под оккупацией и расположенных во фронтовых регионах, а также являющихся предметом земельно-граничных споров, завершена работа по определению границ других административно-территориальных округов в республике. Завершена работа по оцифровыванию ортофотоматериалов 4,1 миллиона гектаров территории страны, и подготовки рельефных карт этих территорий.

Для создания крупных хозяйств в республике совместно с соответствующими органами в новый посевной оборот будут привлечены земельные массивы площадью до 150 тысяч гектаров из административных территорий 18 районов, подготовлены кадастровые карты новых орошаемых территорий в ряде районов. Кадастровый учет всех земель, независимо от назначения и вида собственности, завершится к 2020 году, на основе точных сведений кадастрового учета будут подготовлены цифровые муниципальные карты.

Уважаемый господин Президент, согласно Вашим поручениям по развитию в республике ненефтяного сектора, в том числе аграрной сферы, в результате мер, принятых совместно с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти, изменена категория земельных участков площадью 166 тысяч гектаров, они переданы инвесторам для создания агропарков и крупных хозяйств. В результате принятых мер возвращены неэффективно использовавшиеся земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 240 тысяч гектаров, обосновано их привлечение в посевной оборот", - сказал преседатель госскомитета.

Он отметил, что для выделения земель юридическим и физическим лицам аукционным или конкурсным путем по более 3000 обращениям, поступившим из муниципалитетов, в порядке землевыделения подготовлены документы по земельным участкам площадью 7 тысяч гектаров, организованы аукционы или конкурсы.

"Для предотвращения случаев нарушения земельного законодательства Азербайджанской Республики местные органы исполнительной власти с участием муниципалитетов, крупных землевладельцев, предпринимателей и представителей общественности проводят просветительские рабочие форумы. На основании 1700 протоколов по административным проступкам, связанным с землей, определен штраф в сумме 1,2 миллиона манатов, соответствующие документы по 240 случаям направлены в правоохранительные органы.

В результате работ по землеустройству составлен визуальный график линии соприкосновения поверхности воды и суши вдоль берега Каспийского моря, принадлежащего Азербайджанской Республике. Изучено состояние использования земельных участков под 20-50 метровой полосой вдоль берега Каспийского моря. В связи с выявленными нарушениями закона в 43 случаях применены меры административного взыскания. Документы по 15 случаям, в которых выявлены признаки преступления, направлены в правоохранительные органы. В настоящее время работа в этом направлении продолжается.

Уважаемый господин Президент, по Вашему поручению в стране создана современная Информационная система адресного реестра. В эту систему включены до 30 тысяч улиц и проспектов, более 600 тысяч входных адресных номеров по 57 городам и районам республики. Со ссылкой на информацию этой системы подготовлена Национальная навигационная система, запущенная в начале этого года под названием «АzNav». В настоящее время число пользователей этой службы превышает 100 тысяч.

Для создания Национальной инфраструктуры пространственных данных на базе адресных и кадастровых сведений, являющихся географическими информационными ресурсами, созданным до настоящего времени, подготовлен документ «Концепция по созданию национальной инфраструктуры пространственных данных в Азербайджанской Республике» и представлен по назначению.

Уважаемый господин Президент, на основании данных Вами указаний и поручений принимаются целенаправленные меры по усовершенствованию процесса регистрации прав на недвижимое имущество, повышению прозрачности и эффективности в этой сфере, достижению гражданского удовлетворения. В результате, наряду с 35 электронными услугами, оказываемыми в этой сфере, в настоящее время начался процесс размещения на портале «Электронное правительство» выписок из государственного реестра и получения обладателем права выписки электронным способом. Осуществляется служба «Калькулятор регистрации имущества», создающая возможность для автоматического подсчета соответствующих платежей в режиме онлайн, а также «Кампания массовых выписок», служащая повышению гражданского удовлетворения. Мобильной офисной услугой, применяемой в сфере проведения государственного реестра недвижимого имущества, до настоящего времени воспользовались более 200 тысяч граждан. За отчетный период были зарегистрированы имущественные права по более чем 90 тысяч объектам недвижимого имущества в стране, и это на 12,1 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сказал Керем Гасанов.

Руководитель комитета по вопросам имущества добавил, что в нынешний период снижения экономической активности в мире оживление на рынке недвижимого имущества в Азербайджане стало возможным именно в результате выполнения указаний и поручений, содержащихся в важного значения нормативных документах, подписанных Президентом Азербайджана.

"Не случайно, что в ежегодных отчетах «Doing Business», публикуемых Всемирным банком, Азербайджан входит в список ведущих стран-производителей, а по параметрам количества, затраченного времени и прозрачности учета наша страна заняла 22 место в сфере регистрации имущества среди 190 стран.

Уважаемый господин Президент, стратегия, определенная Вами в сфере повышения эффективности в управлении и приватизации государственного имущества, создала возможность для применения в стране новых, современных методов в этом направлении. Согласно Вашим поручениям за непродолжительный период определен список государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, а также предприятий и объектов, приватизация которых целесообразна, продолжаются мероприятия по их приватизации.

Для пропаганды процесса приватизации и обеспечения при этом прозрачности создан «Портал приватизации». На портале размещена информация о продажных ценах, технико-экономических и др. показателях предприятий, которые приватизируются. Число пользователей портала превысило 800 тысяч. Для привлечения к процессу приватизации зарубежных инвесторов проведены бизнес-форумы и презентации предприятий, выставленных на приватизацию, с участием представителей Американской торговой палаты (АmCham) в Азербайджане, Союза бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана.

Обеспечивается выставление на аукционы приватизируемого государственного имущества, оцененного в соответствии с рыночными ценами. Аукционы по приватизации государственного имущества проводятся в открытых, прозрачных и конкурентных условиях. Началось проведение электронных аукционов с применением новых инновативных технологий. В результате принятых мер приватизированы более 900 объектов государственного имущества. В отчетный период обеспечен перевод в государственный бюджет средств в размере 52,3 миллиона манатов, поступивших от приватизации", - завершил председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов.

.