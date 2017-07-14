В Перу суд приговорил экс-президента Умалу к предварительному заключению

2017-07-14 06:10 | www.trend.az | 6

Перуанский суд по просьбе прокуратуры приговорил экс-президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 18 месяцев, передает РИА Новости.



"Предварительное заключение является правомочным и необходимым", - приводит канал TV Peru заявление судьи Ричарда Консепсьона Каруанчо. С прошением о предварительном заключении обратилась местная прокуратура. Супружеская пара будет помещена в тюрьму на время следствия по делу.

По данным следствия, Умала будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года) мог получать денежные средства от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.