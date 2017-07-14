До конца года будет обеспечено бурение еще 150 скважин - председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

2017-07-14 06:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - До конца года будет обеспечено бурение еще 150 скважин. Об этом в среду сказал председатель открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде на заседание Кабинета министров, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Ахмед Ахмедзаде сказал, что на работников мелиорации и водного хозяйства возложены важные задачи по выполнению поручений Президента о повышении производства продукции сельского хозяйства, играющего важную роль в развитии ненефтяного сектора в стране, обеспечении продовольственной безопасности, улучшении снабжения промышленности сырьем, сокращении импортной продукции, повышении производства экспортно направленной продукции, создании новых рабочих мест

"Благодаря Вашему вниманию и заботе в последние годы многократно повысилось вложение основного капитала в эту сферу, намного улучшилась материально-техническая база отрасли, проведено восстановление, реконструкция и строительство тысяч километров оросительных каналов, коллекторно-дренажных сетей, улучшено водоснабжение орошаемых земель на площади 347 тысяч гектаров и мелиоративное состояние на участке площадью 39 тысяч гектаров, новые орошаемые участки площадью 55 тысяч гектаров вовлечены в сельскохозяйственный оборот, пробурены 1804 субартезианских колодцев, проведена работа по укреплению берегов и плотин протяженностью 1 тысячи километров на реках Кура, Араз и горных реках против селей и наводнений.

В результате осуществления Вами идей великого лидера, реализованы такие грандиозные проекты XXI века, как гидроэлектростанции, Тахтакерпюнское и Шамкирчайское водохранилище совместно с магистральными каналами. В результате возникла возможность для улучшения водоснабжения посевных участков площадью 200 тысяч гектаров, вовлечение в оборот новых орошаемых участков площадью 50 тысяч гектаров, стало возможным решение таких социальных проблем стратегического значения, как обеспечение питьевой водой Баку, Сумгайыта, Гянджи и прилегающих районов", - сказал председатель акционерного общества

Ахмед Ахмедзаде отметил, что накануне 15 Июня – Дня национального спасения, в знак уважения памяти великого лидера Тахтакерпюнское водохранилище было в полном объеме – 270 миллионов кубометров – наполнено водой и установка начала работать в полную силу.

Со времени запуска до настоящего времени водохранилище было наполнено водой в объеме 1 миллиарда 241 миллиона кубометров, 1 миллиард 127 миллионов кубометров этой воды был подан потребителям. В настоящее время новые орошаемые земли площадью около 11 тысяч гектаров, обеспеченные на первоначальном этапе водой для орошения в зоне Тахтакерпюнского водохранилища вовлечены в посевной оборот агропарками и крупными хозяйствами. В нынешнем году еще 21 тысяча гектаров (11 тысяч гектаров из них - новые орошаемые земли) в Хызинском, Сиязаньском и Шабранском районах будут обеспечены водой для орошения. В то же время земельный участок площадью 1738 гектаров, принадлежащий Шабранскому агропарку, будет обеспечен водой для орошения, улучшится мелиоративное состояние.

За счет воды, собранной в Шамкирчайском водохранилище, улучшено водоснабжение посевных участков площадью около 35 тысяч гектаров в Шамкирском, Самухском и Гейгельском районах. Обеспечены водой для орошения 4 тысячи гектаров в Шамкирском и Гейгельском районах, а также новые орошаемые участки площадью 543 гектара в Шамкирском агропарке. В результате строительства второй очереди Шамкирского машинного канала доставлена вода на участок площадью 8 тысяч гектаров в Геранбойском районе, источник воды которого находится в оккупации, на канале продолжается строительство для доставки воды на участок площадью свыше 18 тысяч гектаров. В нынешнем году участок площадью 4700 гектаров, принадлежащий агропарку, созданному в Геранбойском и Самухском районах, будет обеспечен водой для орошения из Шамкирского машинного канала", - отметил Ахмед Ахмедзаде.

Председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» отметила, что за счет средств, выделенных распоряжениями Президента Азербайджана, была продолжена работа по строительству насосной станции на реке Кура и канале «Н», на первом этапе до 1 мая 2017 года улучшено обеспечение водой посевного участка площадью более 4 тысяч гектаров в Сабирабадском районе.

"До конца года будет обеспечено снабжение водой для орошения зимних пастбищ площадью 5000 гектаров. В нынешнем году продолжается строительство Нефтчалинского и Верхне-Мильского каналов, в августе-сентябре будет доставлена вода на новые орошаемые земельные участки площадью 5605 гектаров в Нефтчалинском районе и 2700 гектаров в Агджабединском районе. Для создания источника орошения новых орошаемых земельных участков площадью 40 тысяч гектаров в Саатлинском, Билясуварском и Имишлинском районах, началось строительство канала протяженностью 54 километра как продолжение построенной части нового рукава реки Араз, эта работа завершится в октябре.

Подготовлены проектно-сметные документы и началось строительство для подачи воды на земельный участок площадью 1500 гектаров, принадлежащий агропарку, созданному в Гахском районе. С кредитом Всемирного Банка улучшится обеспечение водой и мелиоративное состояние посевных участков площадью свыше 9 тысяч гектаров в Имишлинском, Агджабединском, Саатлинском и Геранбойском районах. Одновременно продолжается строительство сетей питьевой воды и канализации, очистных сооружений сточных вод в Шабранском, Сиязанском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском и Джалилабадском районах.

За счет средств, выделенных Вашими соответствующими распоряжениями из резервного фонда, пробурены и сданы в эксплуатацию 98 субартезианских скважин, до конца года будет обеспечено бурение еще 150 скважин. За счет реализуемых Обществом проектов, служащих развитию сельскохозяйственной продукции в стране, в нынешнем году водой для орошения будут обеспечены 99 тысяч гектаров, в том числе 72 тысячи гектаров новых орошаемых земель, улучшится водоснабжение посевных участков площадью 27 тысяч гектаров. Благодаря тому, что на этих территориях будет создан источник воды для орошения, инвесторы и землевладельцы будут использовать современную оросительную технику и проводить мелиорирование земель, на основе интенсивных технологий появятся большие возможности для производства сельскохозяйственной продукции.

Уважаемый господин Президент, согласно Вашему поручению с привлечением зарубежных консультантов Обществом подготовлены документы первичного технико-экономического обоснования по еще одному грандиозному инфраструктурному проекту – реконструкции Верхне-Ширванского канала. Увеличение потерь воды, недостаток воды для орошения, непригодное состояние сооружений в результате непрерывной эксплуатации земляного русла Верхне-Ширванского канала в течении 60 лет ухудшили мелиоративное состояние земель и привели к деградации. Этот проект, который вдохнет новую жизнь в Ширванскую зону, создаст возможности для улучшения снабжения водой посевных участков площадью свыше 125 тысяч гектаров 10 районов и передачи в оборот новых орошаемых земель площадью 106 тысяч гектаров в целом, обеспечения водой для орошения земельных участков площадью 231 тысяча гектаров, а также улучшения экологического климата в регионе и предотвращения опасной экологической ситуации, возникшей на Гаджигабульском озере. По Вашему поручению документы первичного техническо-экономического обоснования реконструкции Верхне-Ширванского канала в настоящее время рассматриваются государственными структурами", - сказал Ахмед Ахмедзаде.

Глава ОАО добавил, что в результате своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и других соответствующих мер на оросительных и коллекторно-дренажных сетях, гидротехнических сооружениях, субартезианских скважинах, насосных станциях, на участке площадью 1376 тысяч гектаров, в том числе 136 тысяч гектаров хлопчатника, 518 тысяч гектаров пшеницы, около 3 тысячи гектаров табака, 410 тысяч гектаров кормовых растений, 65 тысяч гектаров огородно-овощной и других культур, были орошены в среднем 2,5 раза.

"В нынешнем году для обеспечения водой для орошения хлопковых полей площадью 136 тысяч гектаров, посеянных на паевых землях площадью 69 тысяч гектаров и на 67 тысяч гектарах государственного фонда, зимних пастбищах, муниципальных и лесных землях, очищены от ила оросительные каналы протяженностью 6807 километров и коллекторно-дренажные сети протяженностью 1489 километров, отремонтированы 463 гидротехнических сооружения, 22 насосные станции. Для орошения хлопка, посеянного на фондовых земельных участках и зимних пастбищах, обеспечение водой которых затруднено, за счет внутренних возможностей прорыты новые оросительные каналы протяженностью 1436 километров и коллекторно-дренажные сети протяженностью 61 километр, на них построены 180 гидротехнических сооружений. Для слаженного проведения орошения Обществом установлены 14 насосных станций, 26 различных насосных агрегатов, 73 электрических двигателя, 241 субартезианская скважина и др. Мобилизованы все возможности для успешного завершения вегетативного орошения.

В то же время, в 2017 году на основании предложений исполнительной власти районов проектным институтом Общества подготовлены и переданы по назначению проектно-сметная документация по доведению воды для орошения на земельные участки площадью 50 тысяч гектаров в целом, расположенные в Агдашском, Сальянском, Кюрдамирском, Гаджигабульском, Имишлинском, Нефтчалинском и Самухском районах. Обществом оказана необходимая техническая и методическая помощь для осуществления этих работ", - сказал председатель открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде.