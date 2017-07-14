Госдума рассмотрит ратификацию военного соглашения с Арменией

2017-07-14 06:36 | www.apa.az | 5

Госдума РФ в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении.

Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. "Реализация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", — говорится в сопроводительных документах.