В Японии из-за ливней полностью эвакуируют один из городов

2017-07-14 06:51 | www.trend.az | 4

Эвакуация объявлена в Японии для всех 74 тысяч жителей города Инуяма в префектуре Айти из-за ливней, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В районе города идут ливневые дожди, только за час выпало до 120 миллиметров осадков, что создает угрозу оползней.

На прошлой неделе ливневые дожди привели к многочисленным паводкам и оползням на юго-западном острове Кюсю. В результате стихийного бедствия погибли 30 человек, более десяти по-прежнему считаются пропавшими без вести.