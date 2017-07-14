Twitter не хочет блокировать аккаунт Трампа, несмотря на публикацию им оскорблений

2017-07-14 07:06 | www.trend.az | 4

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани считает, что президент США Дональд Трамп полезен для социальной сети и блокировать его учетную запись не следует, несмотря на публикацию американским лидером оскорбительных сообщений, передает ТАСС. Об этом предприниматель заявил в четверг журналистам агентства Bloomberg.

"Хорошо, что он выступает в Twitter, - констатировал Кордестани. Как отмечает агентство, ранее ряд политических оппонентов Трампа призывал администрацию социальной сети закрыть страницу американского лидера. Поводом для этого стала публикация им серии сообщений с оскорбительными комментариями в адрес известных журналистов и иных деятелей. Это идет вразрез с правилами соцсети.

Операционный директор Twitter Энтони Ноуто, в свою очередь, указал, что наличие популярных учетных записей как та, которая принадлежит Трампу, способствует росту числа пользователей микроблога и повышению их активности. "Мы бы хотели, чтобы все мировые лидеры использовали Twitter, чтобы обращаться к избирателям", - отметил он.

"Чем чаще такое будет происходить, тем лучше мы сможем показывать, что происходит в мире", - пояснил Ноуто.