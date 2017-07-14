Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə start verilib - NƏTİCƏLƏR
2017-07-14 07:21 | www.apa.az | 10
Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə start verilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, ilk oyunlar çərçivəsində 32 qarşılaşma baş tutub.
Azərbaycan təmsilçiləri “Qəbələ” və “Zirə” ilə yanaşı, qonşu Türkiyənin “Qalatasaray” klubu da meydana çıxıb. İlk mərhələdən azad olan İstanbul təmsilçisi mövsümə səfər oyunundakı məğlubiyyətlə başlayıb.
Gecənin digər nəticələrini təqdim edirik.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
13 iyul
“İrtış” (Qazaxıstan) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 1:1
Qollar: Zivkoviç, 90+3 - Boakye, 51
“Kayrat” (Qazaxıstan) - “Skenderbeu” (Albaniya) - 1:1
Qollar: Qohu, 9 - Nimaqa, 72
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Reykyavik” (İslandiya) - 3:1
Qollar: Şonfild, 65, Kyartansson, 79, Atzili, 82 - Palmason, 58
“Rabotniçki” (Makedoniya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus) - 1:1
Qollar: Naydenov, 90+1 - Kvasçinski, 53
“Şkendiya” (Makedoniya) - HİK (Finlandiya) - 3:1
Qollar: İbraimi, 45, 59, 63 - Yallo, 35
“Rujomberok” (Slovakiya) - “Brann” (Norveç) - 0:1
Qol: Akosta, 47
“Kalyu” (Estoniya) - “Videoton” (Macarıstan) - 0:3
Qol: Patkay, 8, Sçepoviç, 46, 74
“Brondbü” (Danimarka) - “Vaasa” (Finlandiya) - 2:0
Qollar: Pukki, 16, Fisker, 28
“Altax” (Avstriya) - “Dinamo” (Brest, Belarus) - 1:1
Qol: Pisinger, 49 - Sedko, 74
“Liepaya” (Latviya) - “Suduva” (Litva) - 0:2
Qollar: Verbikas, 18, Laukzemis, 75
“Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Odd” (Norveç) - 0:1
Qol: Okkean, 42
“Hoqesund” (Norveç) - “Lex” (Polşa) - 3:2
Qollar: Abdi, 24, Hayradinoviç, 71, İbrahim, 73 - Mayevski, 75, Yevtiç, 90+3
“Ostersun” (İsveç) - “Qalatasaray” (Türkiyə) - 2:0
Qol: Qoddos, 68, Hopkut, 90+2
“Qəbələ” (Azərbaycan) - “Yagelloniya” (Polşa) - 1:1
Qollar: Monroz, 47 - Romançuk, 15
“Apollon” (Kipr) - “Zarya” (Moldova) - 3:0
Qollar: Şembri, 10, Da Silva, 21, Pedro, 28
“Astra” (Rumıniya) - “Zirə” (Azərbaycan) - 3:1
Qollar: Yonita, 31, Dandea, 55, Le Tallek, 74 - Rəşad Sadiqov, 34
“Valletta” (Malta) - “Utrext” (Hollandiya) - 0:0
“Proqres” (Lüksemburq) - AEL (Kipr) - 0:1
Qol: Arruabarena, 66
“Beytar” (İsrail) - “Botev” (Bolqarıstan) - 1:1
Qollar: Kahlia, 11 - Yusein, 73
“Norçepinq” (İsveç) - “Trakay” (Litva) - 2:1
Qollar: Andersson, 32, Holmberq, 61 - Dorley, 66
“Slovan” (Slovakiya) - “Lyunqbyu” (Danimarka) - 0:1
Qol: Kyaer, 75
“Trençin” (Slovakiya) - “Bney Yehuda” (İsrail) - 1:1
Qollar: Paur, 59 - Valskis, 3
“Hayduk” (Xorvatiya) - “Levski” (Bolqarıstan) - 1:0
Qol: Futaks, 24
“Şturm” (Avstriya) - “Mladost” (Monteneqro) - 0:1
Qol: Krkotiç, 2
“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - AİK (İsveç) - 0:0
“Kork Siti” (İrlandiya) - AEK (Kipr) - 0:1
Qol: Truyol, 70
“Aberdin” (Şotlandiya) - “Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1
Qollar: Kristie, 17 - Markoviç, 69
“Osiyek” (Xorvatiya) - “Lütsern” (İsveçrə) - 2:0
Qollar: Eyupi, 66, Qrezda, 79
“Ferensvaroş” (Macarıstan) - “Midtyulland” (Danimarka) - 2:4
Qollar: Botka, 22, Varka, 42 - Poulsen, 45+1, 61, 67, Onuaçu, 90
“Şemrok Rovers” (İrlandiya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya) - 2:3
Qollar: Burke, 48, 90+2 - Mebratu, 35, 63, Çramosta, 88
“Panionios” (Yunanıstan) - “Qoritsa” (Sloveniya) - 2:0
Qollar: Yesil, 12, 47
“Valyur” (İslandiya) - “Domjale” (Sloveniya) - 1:2
Qollar: Larusson, 36 - Repas, 23, İbriçiç, 73