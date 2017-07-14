В Дашкесане мужчина ранил ножом супругу

2017-07-14 07:46 | www.apa.az | 4

В Дашкесане зарегистрирован случай нанесения ножевого ранения. Как сообщает западное бюро АПА, жительница района Аббасова Гюнель Гасан гызы 1995 г.р. госпитализирована с резаной раной в правой части живота. Женщина была срочно прооперирована. Состояние ее оценивается как среднетяжелое.

По сообщению, женщина получила ножевые ранения в ходе бытового конфликта с мужем. Отмечается, что супруги в настоящее время переживают бракоразводный процесс.

По факту ведется расследование.