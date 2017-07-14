В Сирии готовятся возобновить работу крупнейшей водонасосной станции

2017-07-14 07:52 | www.trend.az | 3

Специалисты в Алеппо завершают восстановление крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции, возведенной советскими специалистами, передает ТАСС.

"Все 14 насосов находятся в исправном состоянии, необходимо устранить лишь мелкие неполадки в обеспечивающем их работу оборудовании", - сообщил журналистам главный инженер станции Ахмад Хамун.

Он отметил, что объект обеспечивает водой около 50 тыс. гектаров пахотных земель на севере Сирии, а также множество городов.

Когда станцию захватили боевики "Исламского государства", они направляли воду лишь в подконтрольные им районы, превратив в пустыню тысячи гектаров плодоносившей ранее земли, рассказал Хамун. По его словам, за несколько дней до захвата объекта боевиками сирийские власти предложили эвакуировать персонал, но сотрудники отказались и отправили в безопасные районы только свои семьи. "Все понимали, что без нас урожая не будет, на грани голодного вымирания окажутся тысячи крестьянских семей", - пояснил сирийский инженер.

Стремительное наступление сирийской армии при поддержке российской авиации в марте предотвратило уничтожение боевиками основного производственного зала, но им удалось взорвать десятки опор электропередачи. Сейчас бригады энергетиков круглосуточно работают, чтобы как можно скорее подвести питание к насосам.

Хамун напомнил журналистам, что станцию на Евфрате, предназначенную для перекачки воды в канал протяженностью 72 км, запустили в эксплуатацию 28 лет назад. За все это время не было зафиксировано ни одной крупной поломки.