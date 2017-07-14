Enerjik bir fikrin mi var?

2017-07-14 07:59 | www.trend.az | 0

Her sektör gibi enerji sektörü de teknolojideki hızlı dönüşümden nasibini alıyor. Daha sürdürülebilir bir enerji zinciri için Türkiye’de de elektrik dağıtım şirketleri, gerek Ar-Ge çalışmaları, gerekse yeni teknolojilerle sistem verimliliğini ve abonelere sunulan hizmeti iyileştirme çabasında.

Dağıtım şirketi Enerjisa da inovatif ve yenilikçi uygulamaları destekleyecek yeni bir program başlatıyor. Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, “2015’te kendi çalışanlarımızla enerji ve enerjiyle ilişkili tüm alanlardaki konulara yaratıcı çözümler sağlamak amacıyla başlattığımız Nar Programı’nı, İTÜ Erken Aşama Kuluçka Merkezi işbirliğiyle tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Enerji sektörü ile ilgili yenilikçi fikre sahip girişimciler 19 Ağustos’a kadar İTÜ Çekirdek’in internet sitesi üzerinden fikirlerini paylaşabilecek. İTÜ Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile toplayacağımız fikirler, enerji sektöründe uzman Enerjisalıların mentorluğuyla geliştirilebilecek. Başarılı ve gelecek vadeden projelere 300 bin TL’lik maddi destek de sağlayacağız” diyor.

Erol, “İTÜ Çekirdek’in web sitesine başvurarak, yeni fikirlerini paylaşan girişimcilerden öncelikle enerji ve enerjiyle ilişkili tüm alanlardaki konularla ilgili ulaşan fikirleri İTÜ ile birlikte değerlendireceğiz. Bu fikirler içerisinden bazılarını seçecek ve mentorluk yapacağız. İTÜ Çekirdek’e birçok fikir başvurusu geliyor. Fikirleri olanlara biz de kendi olanaklarımızla imkân sunduğumuzu anlatmayı hedefliyoruz” diyor.

KOMŞUSUNA SATACAK

Son birkaç yıldır abonelere elektrik satışı dışında farklı ne gibi hizmet ve çözümler sunabileceklerine konusuna odaklandıklarını dile getiren Erol, şunları söylüyor: “Müşteriler çok daha dijital… Müşterilerimiz işlemlerini uzun kuyruklarda vakit kaybederek yapmak yerine çok daha basit çözümler istiyorlar. Dolayısıyla müşterinin beklentisi çok yüksek… Öte yandan yenilenebilir enerji çok önemli bir trend. Belki insanlar çatılarında ürettikleri enerjileri komşusuna satmak için bu işin ticaretini yapabilirler.”

ELEKTRİĞİ UCUZKEN TÜKETME İMKÂNI

ELEKTRİK abonelerini ne gibi değişimlerin beklediğine ilişkin ise Erol, “Akıllı sayaçlar şu an gerek evin içine gerekse enerjinin ana çıkışına takılabiliyor. Bu akıllı kutu da sigorta kutusuna takılabilecek. Evdeki bütün enerji akışını anlık olarak ölçümleyecek. Dalgalanmaları gösterecek. Arka planda evdeki tüm cihazları gerçek zamanlı izleyebilecek. Biz de onun üzerinden yorumlar yapıp müşteriyle paylaşacağız. Birçok farklı amacı olabilir, alarm olarak da kullanılabilir. Bu gibi cihazların bir sonraki aşamasında ise elektrik kullanımına belirli zamanlarda müdahale edilen sistemler ile elektrik tüketimi elektriğin daha pahalı olduğu saatlerden daha ucuz olduğu saatlere kaydırılabiliyor” diyor.

20 MİLYON İNSANA DOKUNUYORUZ

TÜRKİYE’DE yaklaşık 9 milyon üzerinde müşteri portföyleri olduğunu ve 20 milyon insana dokunduklarını belirten Erol, “Enerji verimliliği, talep tarafı yönetimi, müşteri servisleri ve hizmetlerine yönelik dijitalleşme projeleri, nesnelerin interneti tabanlı projeler, müşteri analitiğine yönelik farklı çözümler, yenilenebilir enerjiye dayalı iş modelleri gibi müşteriye gidip sunabileceğimiz projeler büyük önem kazanıyor. Tabii fikirler değişkenlik gösterebilir. Bir kısmı daha hızlı müşteriye sunulabilir olur, bir kısmı daha uzun vadeli, fikir aşamasında olabilir. Ya da ticari olarak daha alıp-satılabilir noktada değildir ama ileride öyle olacağını düşünürüz. Dolayısıyla bize gelen projeler bir yerden bize dokunuyor olmalı. Ama bir taraftan da çok sınırlamak istemiyoruz. Biz büyük bir şirket olduğumuz için enerjinin yanında da müşterimize ek hizmet ve çözümler ulaştırıyor olabiliriz” diyor.

Kaynak: Hürriyet