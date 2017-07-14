На нефтеперерабатывающем заводе STAR произошло массовое отравление

2017-07-14 08:31 | www.apa.az | 6

На нефтеперерабатывающем заводе STAR азербайджанской компании SOCAR произошло массовое отравление.

Как передает APA-Economics со ссылкой на Aliağa Ekspress, около 1500 работников подрядных компаний Gemond, Tekfen и İlk İnşaat отравились едой во время обеда в заводской столовой. Рабочие утверждают, что причиной отравления стало некачественное мясо. О проблеме проинформированы руководство завода и компании-подрядчика. Рабочие жалуются на отсутствие каких-либо мер со стороны руководства.

Часть рабочих решила объявить бойкот обедам.

В SOCAR-е подтвердили инцидент, но отметили, что цифры относительно численности отравившихся, значительно завышены: «По нашим официальным данным, медпомощь оказана 346 рабочим. Руководство завода обсудил инцидент с фирмой-поставщиком еды. Образцы блюд направлены на экспертизу, о заключении которой общественность будет поставлена в известность».