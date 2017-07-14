В Азербайджане проводятся вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей

2017-07-14 08:46 | www.oxu.az | 5

Государственный экзаменационный центр сегодня проводит вступительные экзамены в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей на 2017/2018 учебный год.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА.

Экзамен проходит в 11 городах республики – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

В экзамене предусматривается участие 34 041 абитуриентов. Из них 17 888 абитуриентов сдают экзамены по II группе, 16 153 - по III группе специальностей.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и будут длиться 3 часа.

Абитуриенты, участвовавшие в экзаменах, смогут ознакомиться с их результатами и графическим изображением карты ответов на веб-странице Государственного экзаменационного центра через 3-4 дня после экзаменов.

A.C.