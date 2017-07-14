Узбекистан обсудил организацию перевозок через казахстанский порт Курык

2017-07-14 08:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы организации перевозок грузов из Узбекистана через казахстанский порт Курык на Каспийском море.

Этот вопрос обсуждался на встрече главы казахстанской железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" Каната Алпысбаева и заместителя премьер-министра Узбекистана – председателя правления узбекской железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" Ачилбая Раматова в Ташкенте, сообщает во вторник казахстанская компания.

Из порта Курык грузы могут быть доставлены в порты Азербайджана, России и Ирана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

"Стороны обсудили вопросы проведения гибкой тарифной политики, увеличения объемов перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, организации контейнерных поездов и поставок казахстанской продукции железнодорожного машиностроения в Узбекистан", - сказано в сообщении.

Была достигнута договоренность о своевременном обеспечении перевозок плодоовощной продукции узбекских производителей в Казахстан и Россию, а также по заявкам Центрально-Азиатского торгового дома.

По данным "Казахтан темир жолы" в январе-июне 2017 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Узбекистан составил 7,554 миллиона тонн, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии организованы 156 контейнерных поездов из Китая в Узбекистан через территорию Казахстана, тогда как за весь прошлый год их число составило 110.

(Автор: Елена Косолапова)