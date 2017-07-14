Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə start verildi – NƏTİCƏLƏR
2017-07-14 09:11 | www.oxu.az | 5
Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə start verilib.
Oxu.Az xəbər verir ki, ilk oyunlar çərçivəsində 32 qarşılaşma baş tutub.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
13 iyul
“İrtış” (Qazaxıstan) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 1:1
Qollar: Zivkoviç, 90+3 - Boakye, 51
“Kayrat” (Qazaxıstan) - “Skenderbeu” (Albaniya) - 1:1
Qollar: Qohu, 9 - Nimaqa, 72
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Reykyavik” (İslandiya) - 3:1
Qollar: Şonfild, 65, Kyartansson, 79, Atzili, 82 - Palmason, 58
“Rabotniçki” (Makedoniya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus) - 1:1
Qollar: Naydenov, 90+1 - Kvasçinski, 53
“Şkendiya” (Makedoniya) - HİK (Finlandiya) - 3:1
Qollar: İbraimi, 45, 59, 63 - Yallo, 35
“Rujomberok” (Slovakiya) - “Brann” (Norveç) - 0:1
Qol: Akosta, 47
“Kalyu” (Estoniya) - “Videoton” (Macarıstan) - 0:3
Qol: Patkay, 8, Sçepoviç, 46, 74
“Brondbü” (Danimarka) - “Vaasa” (Finlandiya) - 2:0
Qollar: Pukki, 16, Fisker, 28
“Altax” (Avstriya) - “Dinamo” (Brest, Belarus) - 1:1
Qol: Pisinger, 49 - Sedko, 74
“Liepaya” (Latviya) - “Suduva” (Litva) - 0:2
Qollar: Verbikas, 18, Laukzemis, 75
“Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Odd” (Norveç) - 0:1
Qol: Okkean, 42
“Hoqesund” (Norveç) - “Lex” (Polşa) - 3:2
Qollar: Abdi, 24, Hayradinoviç, 71, İbrahim, 73 - Mayevski, 75, Yevtiç, 90+3
“Ostersun” (İsveç) - “Qalatasaray” (Türkiyə) - 2:0
Qol: Qoddos, 68, Hopkut, 90+2
“Qəbələ” (Azərbaycan) - “Yagelloniya” (Polşa) - 1:1
Qollar: Monroz, 47 - Romançuk, 15
“Apollon” (Kipr) - “Zarya” (Moldova) - 3:0
Qollar: Şembri, 10, Da Silva, 21, Pedro, 28
“Astra” (Rumıniya) - “Zirə” (Azərbaycan) - 3:1
Qollar: Yonita, 31, Dandea, 55, Le Tallek, 74 - Rəşad Sadiqov, 34
“Valletta” (Malta) - “Utrext” (Hollandiya) - 0:0
“Proqres” (Lüksemburq) - AEL (Kipr) - 0:1
Qol: Arruabarena, 66
“Beytar” (İsrail) - “Botev” (Bolqarıstan) - 1:1
Qollar: Kahlia, 11 - Yusein, 73
“Norçepinq” (İsveç) - “Trakay” (Litva) - 2:1
Qollar: Andersson, 32, Holmberq, 61 - Dorley, 66
“Slovan” (Slovakiya) - “Lyunqbyu” (Danimarka) - 0:1
Qol: Kyaer, 75
“Trençin” (Slovakiya) - “Bney Yehuda” (İsrail) - 1:1
Qollar: Paur, 59 - Valskis, 3
“Hayduk” (Xorvatiya) - “Levski” (Bolqarıstan) - 1:0
Qol: Futaks, 24
“Şturm” (Avstriya) - “Mladost” (Monteneqro) - 0:1
Qol: Krkotiç, 2
“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - AİK (İsveç) - 0:0
“Kork Siti” (İrlandiya) - AEK (Kipr) - 0:1
Qol: Truyol, 70
“Aberdin” (Şotlandiya) - “Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1
Qollar: Kristie, 17 - Markoviç, 69
“Osiyek” (Xorvatiya) - “Lütsern” (İsveçrə) - 2:0
Qollar: Eyupi, 66, Qrezda, 79
“Ferensvaroş” (Macarıstan) - “Midtyulland” (Danimarka) - 2:4
Qollar: Botka, 22, Varka, 42 - Poulsen, 45+1, 61, 67, Onuaçu, 90
“Şemrok Rovers” (İrlandiya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya) - 2:3
Qollar: Burke, 48, 90+2 - Mebratu, 35, 63, Çramosta, 88
“Panionios” (Yunanıstan) - “Qoritsa” (Sloveniya) - 2:0
Qollar: Yesil, 12, 47
“Valyur” (İslandiya) - “Domjale” (Sloveniya) - 1:2
Qollar: Larusson, 36 - Repas, 23, İbriçiç, 73