В Шардже пройдет фестиваль фиников

2017-07-14 09:10 | www.oxu.az | 4

С 20 по 22 июля в городе Аль Дейд пройдет фестиваль фиников Al Dhaid Dates Festival, в котором примут участие фермерские хозяйства и производители со всего эмирата.

Как передает Oxu.Az, мероприятие проводится второй год подряд по инициативе Торгово-промышленной палаты Шарджи и является одним из важнейших туристических и маркетинговых проектов в регионе. Цель фестиваля – сохранение культурного наследия эмирата, привлечение туристов и создание удобной площадки для общения и обмена опытом местных фермеров и производителей.

Фестиваль будет проходить в формате ярмарки, где посетители смогут попробовать и приобрести местные финики разных сортов, финиковую патоку, благовония и парфюм с запахом фиников, а также манго, лимоны, злаковые культуры летнего урожая, товары для дома и вещи ручной работы. В рамках мероприятия будут проводиться образовательные лекции и развлекательные мероприятия для всей семьи.

Город Аль Дейд находится в 60 километрах от центра Шарджи и является крупнейшим центром по выращиванию фиников во всей Аравии.

Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Расположен между тремя континентами и является единственным в ОАЭ, выходящим на Восточное и Западное побережье Аравийского полуострова, с прямым доступом к Персидскому и Оманскому заливам. В Шардже расположен международный аэропорт, который соединяет его с более 280 направлениями по всему миру. В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия. В 2015 году эмират получил престижное звание «Столицы арабского туризма».

С.С.