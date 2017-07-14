Fitch подтвердило рейтинги четырех узбекских банков на уровне "В+"

2017-07-14 09:22 | www.trend.az | 4

Ташкент /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех крупных узбекских банков, находящихся под государственным контролем, - Микрокредитбанка, Узпромстройбанка, Агробанка и банка «Асака» на уровне «B+» с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении Fitch.

Одновременно Fitch подтвердило для этих банков краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне «B», уровни поддержки долгосрочного РДЭ – как «В+», рейтинги поддержки - на уровне "4". Рейтинги устойчивости для Узпромстройбанка, Агробанка и банка «Асака» подтверждены на уровне "b", для Микрокредитбанка не затронуты рейтинговым действием.

Подтверждение долгосрочных РДЭ в иностранной валюте и уровней поддержки долгосрочных РДЭ всех четырех банков на уровне «B+» отражает мнение Fitch о высокой готовности властей Узбекистана оказать поддержку банкам в случае необходимости.

По мнению Fitch, способность государства предоставлять поддержку в настоящее время является хорошей с учетом умеренного размера банковского сектора относительно экономики Узбекистана (отношение кредитов к ВВП - около 37 процентов на конец 2016 года) и достаточно крупных валютных резервов.

Fitch полагает, что государство, вероятно, сохранит мажоритарные доли и операционный контроль в банках, и его готовность оказывать им поддержку, как следствие, должна оставаться сильной.

Подтверждение рейтингов устойчивости Узпромстройбанка и банка «Асака» на уровне «b» отражает приемлемые показатели прибыльности и качества активов банков на сегодняшний день. Рейтинги устойчивости Агробанка и Микрокредитбанка на уровне «b-» отражают более слабые качество активов и показатели прибыльности.

В то же время рейтинги устойчивости всех четырех банков продолжают отражать непростую операционную среду в Узбекистане.

Узпромстройбанк и банк «Асака», согласно отчетности, имели низкие показатели неработающих кредитов на конец 2016 года (менее одного и двух процентов соответственно, которые полностью покрывались резервами). Агробанк тоже имел низкий показатель неработающих кредитов (2,5 процента на конец 2016 года), но качество активов остается ослабленным ввиду незарезервированной проблемной дебиторской задолженности - семь процентов от всех активов. У Микрокредитбанка показатель неработающих кредитов - 13 процентов на конец 2016 года.

Кредитные портфели являются более концентрированными и долларизованными у Узпромстройбанка (78 процентов) и банка «Асака» (57 процентов). У Агробанка и Микрокредитбанка кредиты в основном в национальной валюте и являются более диверсифицированными по заемщикам, хотя и концентрированными по сельскохозяйственной отрасли.

Прибыльность была умеренной у Узпромстройбанка и банка «Асака» (доходность на средний капитал (ROAE) - около 11 процентов у обоих банков) и слабой у Агробанка (два процента) и Микрокредитбанка (отрицательные 11 процентов).

Капитализация была умеренной у Узпромстройбанка - 15 процентов на конец 2016 года), Микрокредитбанка - 13 процентов), невысокой у банка «Асака» - 11 процентов) и слабой у Агробанка - шесть процентов.

Основным источником фондирования у банков являются клиентские депозиты, а также государство и квазигосударственные структуры. Концентрация вкладчиков была высокой у Узпромстройбанка, банка «Асака» и Микрокредитбанка: на долю 20 крупнейших вкладчиков приходилось соответственно 45 процентов, 70 процентов и 46 процентов всего клиентского фондирования. У Агробанка депозиты были более диверсифицированными (15 процентов). Узпромстройбанк является единственным банком с существенными заимствованиями от иностранных финансовых организаций (21 процент обязательств).

Все четыре банка имеют достаточно крупный запас валютной ликвидности, чтобы выдержать существенное сокращение валютного клиентского фондирования.

Рейтинги устойчивости всех четырех банков могут быть понижены в случае ухудшения качества активов банков, если это не будет в полной мере компенсировано новыми взносами капитала. Повышение рейтингов устойчивости возможно в случае улучшения операционной среды в Узбекистане и укрепления коммерческих клиентских баз банков.

Микрокредитбанк (активы на конец 2016 года - 1,333 триллиона сумов, уставный капитал - 250 миллиардов сумов), создан в мае 2006 года для оказания банковских услуг субъектам малого бизнеса. Крупнейшие акционеры Минфин и Центробанк, совокупная доля которых составляет в уставном капитале банка 80 процентов.

Основным направлением Узпромстройбанка (активы на ту же дату – 10,309 триллиона сумов, уставный капитал – 703,5 миллиарда сумов) является кредитование предприятий стратегических отраслей промышленности. Крупнейшие акционеры - Минфин (35 процентов) и Фонд реконструкции и развития (ФРРУ) - 26 процентов.

Агробанк (активы – 3,883 триллиона сумов, уставный капитал – 392,1 миллиарда сумов) преобразован в марте 2009 года из АКБ "Пахтабанк" для кредитования предприятий, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции. Крупнейшие акционеры - Минфин (40 процентов) и ФРРУ (19 процентов).

Банк «Асака» (активы – 13,561 триллиона сумов сумов, уставный капитал – 580,57 миллиарда сумов) создан в 1996 году. Основное направление деятельности - кредитование предприятий автомобилестроительной отрасли. Крупнейшие акционеры - Минфин (54,14 процента), ФРРУ (12,93 процента), АК «Узавтопром» (12,94 процента).

Официальный курс на 14 июля – 4014,5 сума/$1.

(Автор: Демир Азизов)