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В Шеки председатель муниципалитета совершил суицид

2017-07-14 09:35 | www.oxu.az | 4

В Шеки повесился председатель муниципалитета. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, тело председателя села Гохмуг Шекинского района Фатали Рустамова было найдено в старом здании на территории села в подвешенном состоянии.  

Ф.Рустамов 1971 г.р. был женат, имел двух детей. 

Причины суицида пока неизвестны. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется расследование. 

З.Г. 

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