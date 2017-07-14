В Шеки председатель муниципалитета совершил суицид

2017-07-14 09:35 | www.oxu.az | 4

В Шеки повесился председатель муниципалитета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, тело председателя села Гохмуг Шекинского района Фатали Рустамова было найдено в старом здании на территории села в подвешенном состоянии.

Ф.Рустамов 1971 г.р. был женат, имел двух детей.

Причины суицида пока неизвестны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется расследование.

З.Г.