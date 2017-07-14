В Шеки председатель муниципалитета совершил суицид
2017-07-14 09:35 | www.oxu.az | 4
В Шеки повесился председатель муниципалитета.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, тело председателя села Гохмуг Шекинского района Фатали Рустамова было найдено в старом здании на территории села в подвешенном состоянии.
Ф.Рустамов 1971 г.р. был женат, имел двух детей.
Причины суицида пока неизвестны.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется расследование.
З.Г.