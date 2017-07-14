Экс-президента Перу и его супругу взяли под стражу

2017-07-14 09:44 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия, приговоренные к предварительному заключению на срок 18 месяцев, взяты под стражу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Сразу после оглашения вердикта приговоренные в сопровождении полицейских направились в суд, чтобы сдаться властям. Где именно будут содержаться бывший глава государства и его супруга, пока неизвестно.

По данным следствия, Умала будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года) мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

Н.О.