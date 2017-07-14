79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида «Формулы 1» – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-14 09:53 | www.oxu.az | 4

79-летняя ирландка Розмари Смит проехала за рулем 800-сильного болида «Формулы 1» по французскому автодрому Paul Ricard.

Как передает Oxu.Az, заезд был организован командой Renault Sport F1 в честь празднования своего 40-летия.

В молодости Смит училась на швею и даже имела свой собственный магазин одежды, когда один из клиентов пригласил ее принять участи в раллийной гонке в качестве штурмана. Вскоре она оставила свой бизнес и полностью сосредоточилась на гонках.

Сначала Смит ездила только в качестве штурмана, а потом сама стала пилотом. Большую часть жизни она посвятила гонкам.

В настоящее время Розмари Смит руководит собственной школой вождения.

В Европе компания «Рено» предложила желающим попробовать выиграть сессию за рулем болида «Формулы 1». Для этого нужно будет зарегистрироваться в дилерском центре и пройти тест-драйв лобового автомобиля. 10 победителей затем смогут проехать на гоночной машине.

Н.О.